Trabzonspor Maxi Gomez ile Sözleşmesini Feshetti

Trabzonspor'dan Önemli Bir Karar

Trabzonspor Kulübü, Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez ile olan sözleşmesinin iptal edildiğini resmi olarak açıkladı.

Resmi Açıklama

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'a gönderdiği bildirimde şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 1 Eylül 2022 tarihinde başlayan ve 31 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek olan profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Bu anlaşma gereğince oyuncuya toplamda 700 bin euro toplam olarak dört eşit taksit halinde ödenecektir."

Bu gelişme, Trabzonspor'un transfer stratejisi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.