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Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç İle Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, Gaziantep FK'dan transfer ettiği Mustafa Eskihellaç ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Eskihellaç, hayalini kurduğu formayı giymekten büyük mutluluk duydu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:07
Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç İle Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç İçin İmza Töreni Düzenledi

Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK'dan transfer edilen Mustafa Eskihellaç için 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Sami Karaman'ın katılımıyla gerçekleşti.

Karaman'dan Övgü Dolu Sözler

İmza töreninde konuşan Karaman, Trabzonspor formasını giymenin her oyuncu için büyük bir onur olduğunu belirtti. "Bugün ise bu onuru, Trabzonlu bir futbolcuyu yuvasına döndürerek taçlandırıyoruz. Mustafa'nın sahadaki hırsı, çalışkanlığı ve mücadeleci ruhu ile camiamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu renklere olan aidiyetini biliyoruz. Kendisine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Eskihellaç'ın Duyguları

Mustafa Eskihellaç, kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. "Bugün benim için tarifsiz bir gün. Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum, uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük gurur. Sahada her şeyimi vererek bu büyük camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım. Bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." şeklinde duygularını ifade etti.

Eskihellaç'ın, 19 numaralı formayı giyeceği de tören sırasında açıklandı.

Zorlu Yolculuğun Hikayesi

Bordo-mavili kulüp, Mustafa Eskihellaç'ın Gaziantep'ten Trabzon'a yaptığı zorlu yolculuğun videosunu yayımladı. Yolda kar nedeniyle bir süre mahsur kalan Eskihellaç'ın videosunda yolculuk esprili biçimde anlatılıyor. Her türlü zorlu şartlara rağmen Eskihellaç'ın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne varışı bir çekicinin arkasında tamamlanıyor.

Trabzonspor, Gaziantep FK'den Mustafa Eskihellaç ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme...

Trabzonspor, Gaziantep FK'den Mustafa Eskihellaç ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Sami Karaman'ın (solda) katılımıyla Mustafa Eskihellaç (sağda) için imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor, Gaziantep FK'den Mustafa Eskihellaç ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme...

Trabzonspor, Gaziantep FK'den Mustafa Eskihellaç ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Sami Karaman'ın (solda) katılımıyla Mustafa Eskihellaç (sağda) için imza töreni düzenlendi.

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