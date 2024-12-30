Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Özgüvenle İleriye Bakıyor

Teknik direktör Gürkan Çavdar, Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın ilk yarı performansının ikinci yarı hazırlıklarını güçlendirdiğini vurguladı.

Çavdar, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ilk yarısını planladıkları doğrultuda tamamladıklarını belirtti. Takımın sahada ve dışındaki temsili ile ilgili olarak, "Sahada Trabzonspor ruhunun yansıtıldığını gözlemlemek, gelecek adına umut verici bir tablo ortaya koyuyor. Sezonun ilk yarısındaki performansımız, bizi ikinci yarıdaki hedeflerimize daha kararlı şekilde odaklanmaya teşvik ediyor," ifadelerini kullandı.

Oyuncuların genel performansından memnun olduğunu dile getiren Çavdar, "Oynadığımız oyun kalitesi, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı ve bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kaybettiğimiz maçlarda bile oyun üstünlüğünün ve pozisyon zenginliğinin bizden yana olması, takımımızın sahadaki etkinliğini ve karakterini net bir şekilde ortaya koyuyor," dedi.

Çavdar, oyuncuların bireysel gelişimlerini sürdürmeleri ve takım uyumunu güçlendirmelerinin kendileri için gurur verici olduğunu belirtirken, "Takımımız maç kaybettiği zamanlarda bile asla teslim olmadı ve son ana kadar mücadele ederek Trabzonspor’un asil duruşunu sahaya yansıttı," değerlendirmesinde bulundu.

Ligi en iyi yerde tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Çavdar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezon başında ortaya koyduğumuz projeye olan inancımız tam ve bu inançla ilerlemeye devam ediyoruz. Hem iç sahada hem de deplasmanda üstünlük kurarak rakiplerimize futbol şansının dahi yeterli olamayacağı şekilde bir oyun anlayışı ortaya koymayı amaçlıyoruz."

Öte yandan, bordo-mavili takımın futbolcuları Elif Ataol ve Şevval Dursun ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı bildirildi.