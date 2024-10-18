Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Trabzonspor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşması için çalışmalarını tamamladı.
Antrenman Detayları
Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra hazırlıklarını sonlandırdı.
Maç Bilgileri
Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 9. haftasında Trabzonspor, yarın saat 16.00'da RAMS Başakşehir'i kendi sahasında, Papara Park'ta ağırlayacak. Bu önemli karşılaşmanın hakemliğini Zorbey Küçük üstlenecek.