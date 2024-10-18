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Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Trabzonspor, Süper Lig'deki RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini bekliyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 19:05
Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Trabzonspor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşması için çalışmalarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra hazırlıklarını sonlandırdı.

Maç Bilgileri

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 9. haftasında Trabzonspor, yarın saat 16.00'da RAMS Başakşehir'i kendi sahasında, Papara Park'ta ağırlayacak. Bu önemli karşılaşmanın hakemliğini Zorbey Küçük üstlenecek.

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