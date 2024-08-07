Trabzonspor, Rapid Wien'i Ağırlıyor: Teknik Direktör Robert Klauss'dan Açıklamalar

Rapid Wien, Trabzonspor'a Hazır

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Rapid Wien, teknik direktörü Robert Klauss ve oyuncusu Moritz Oswald ile basın toplantısı düzenledi.

Klauss: "Trabzonspor Güçlü Bir Rakip"

Klauss, Trabzonspor'un tarihsel başarılarına vurgu yaparak, "Öncelikle, Trabzonspor gibi önemli bir kulübün karşısına çıkmak bizim için değerli. Gerekli analizlerimizi yaptık ve rakip takımın oynadığı formatı inceledik. Bu süreçte video analizlerinden de yararlandık." dedi.

Saha ve Stadyum Hakkında Yorumlar

Klauss, maçın oynanacağı Papara Park hakkında da olumlu görüşlerini paylaştı. "Saha ve stadyum gayet güzel, burada olmak hoş bir deneyim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Performansı

Türkiye'nin Avusturya'yı mağlup etmesiyle ilgili soruya yanıt veren Klauss, "Ben o gün oradaydım. Türkiye'nin performansı bizim için talihsizdi. Kendi oyuncularım da sahadaydı ve bu durum bizi üzdü. Türkiye'nin başarılı bir turnuva geçirdiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Oswald: "Maçta Pozitif Sonuç Bekliyoruz"

Oswald, Trabzonspor'u iyi analiz ettiklerine ve mücadele edeceklerine inandıklarını belirterek, "Yarınki maçta pozitif bir sonuç bekliyoruz. Buradan alacağımız bir beraberlik bile bizim için faydalı olacak. Avusturya'daki maçta işimizi bitirmeyi hedefliyoruz. Trabzonspor'u yakından takip edemedik ama son yıllarda bir şampiyonluk yaşadıklarını biliyoruz." dedi.

Konuk ekipte, Wisla Krakow maçında kırmızı kart gören Bendeguz Bolla dışında sakat veya eksik futbolcu bulunmadığı belirtildi.