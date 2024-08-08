Trabzonspor-Rapid Wien Maç Analizi: Abdullah Avcı'nın Değerlendirmesi

Abdullah Avcı'nın Açıklamaları

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımına karşı 1-0'lık mağlubiyet alan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

İlk Yarı Performansı İyi Değildi

Avcı, yaygın bir görüşle başladığı konuşmasında, "İlk yarıda oyunumuz beklediğimiz seviyede değildi. Ancak ikinci yarının belli bölümlerinde doğru bir oyun ve organizasyon gösterdik ama bunu maça yansıtamadık" ifadelerini kullandı.

Yeni Transferlerle İlgili Düşünceleri

Maç sonrası 11 oyuncunun altısının yeni transfer olduğunu belirten Avcı, "Geçen sezonun %90 kadrosuyla oynayan bir takıma karşı mücadele verdik. Rakip ilk yarıda daha iyi bir organizasyon gösterdi" şeklinde konuştu.

Antrenman Eksiklikleri ve Yaşanan Sorunlar

Performansa değinerek konuşmasına devam eden Avcı, "Çabuk top kayıpları yaşadık ve rakip, savunma organizasyonunu iyi uyguladı. İlk yarıda rakibin 2 net pozisyonu vardı, bizim de duran toptan kaçırdıklarımız oldu. İkinci yarıda dengeyi sağlamıştık ama tekrar vurguluyorum, maçı kazanmayı istedik" dedi.

Orsic'in Durumu

Orsic'i UEFA kadrosuna almama kararını da açıklayan Avcı, "Orsic bir yıldır sakat, bu yüzden hazırlık maçlarında yeterince süre alamadı. Kadro planlaması yaparken diğer sol kanat oyuncularını değerlendirdik. Trezeguet, Cihan ve Nwakaeme ile birlikte devam edeceğiz" diyerek takımının geleceği hakkında bilgi verdi.

Organizasyon ve Rakip Analizi

Avusturya temsilcisinin savunma ağırlıklı bir kadro kurduğu düşüncesine katılmadığını belirten Avcı, "Mendy ve Ozan Tufan gibi oyuncular, 8 numara pozisyonunda baskı yapabilir. İlk yarıda rakip bizden daha iyi organize olmuştu" dedi.

Son olarak, "Sivas maçı öncesinde bu olumsuz durumu kafamızdan atmalıyız. Taraftarlarımıza karşı üzüntülerimizi dile getirip, rakibi tebrik ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.