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Trabzonspor, Ruzomberok Karşılaşmasına Hazır

Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın doğum gününü kutladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:49
Trabzonspor, Ruzomberok Karşılaşmasına Hazır

Trabzonspor Ruzomberok Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Slovakya'nın Ruzomberok ekibi ile karşılaşacak. Bordo-mavili takım, mücadele öncesi son antrenmanını yaptı.

Son Antrenman Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Gerçekleşti

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, basın mensuplarına açılan ilk 15 dakikasının ardından devam etti. Bu çalışmada, Macaristan’daki hazırlık kampına çağrılmayan Maxi Gomez de yer aldı.

Doğum Günü Kutlaması

Antrenmanın öncesinde Abdullah Avcı'nın 61. doğum günü için bir kutlama yapıldı. TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Avcı’ya doğum günü pastası ikram etti. Avcı, doğum günü kutlamalarına teşekkür ederken, "61 yaşında daha dinamik hissedeceğim” dedi.

Takım, antrenmanın ardından Ruzomberok maçı için saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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