Trabzonspor-Ruzomberok Maç Öncesi Bilgiler

Trabzonspor-Ruzomberok Maç Detayları
Karşılaşmanın Bilgileri
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Trabzonspor ile Slovakya'nın Ruzomberok takımları, birbirleriyle karşılaşacak. Maç, Papara Park stadyumunda gerçekleştilecektir.
Hakem Heyeti
Maçın hakem triosu şu şekilde belirlenmiştir:
- Nenad Minakovic (Ana Hakem)
- Nikola Borovic (1. Yardımcı Hakem)
- Bosko Bozovic (2. Yardımcı Hakem)
Takım Kadroları
Trabzonspor
Trabzonspor'un maç kadrosu:
- Uğucan Çakır
- Malheiro
- Mendy
- Denswil
- Eren Elmalı
- Ozan Tufan
- Lundstram
- Visca
- Cihan Çanak
- Trezeguet
- Draguş
Ruzomberok
Ruzomberok takım kadrosu ise şu şekilde:
- Furhwald
- Mojzis
- Maly
- Gabriel
- Tucny
- Luteran
- Lavrincik
- Gomola
- Gerec
- Chrien
- Hladik
Bu önemli karşılaşma için her iki takım da en iyi performansını sergilemek üzere sahada olacak.