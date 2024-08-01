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Trabzonspor-Ruzomberok Maç Öncesi Bilgiler

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile karşı karşıya geliyor. Hakem ve kadrolar burada!

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:22
Trabzonspor-Ruzomberok Maç Öncesi Bilgiler

Trabzonspor-Ruzomberok Maç Detayları

Karşılaşmanın Bilgileri

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Trabzonspor ile Slovakya'nın Ruzomberok takımları, birbirleriyle karşılaşacak. Maç, Papara Park stadyumunda gerçekleştilecektir.

Hakem Heyeti

Maçın hakem triosu şu şekilde belirlenmiştir:

  • Nenad Minakovic (Ana Hakem)
  • Nikola Borovic (1. Yardımcı Hakem)
  • Bosko Bozovic (2. Yardımcı Hakem)

Takım Kadroları

Trabzonspor

Trabzonspor'un maç kadrosu:

  • Uğucan Çakır
  • Malheiro
  • Mendy
  • Denswil
  • Eren Elmalı
  • Ozan Tufan
  • Lundstram
  • Visca
  • Cihan Çanak
  • Trezeguet
  • Draguş

Ruzomberok

Ruzomberok takım kadrosu ise şu şekilde:

  • Furhwald
  • Mojzis
  • Maly
  • Gabriel
  • Tucny
  • Luteran
  • Lavrincik
  • Gomola
  • Gerec
  • Chrien
  • Hladik

Bu önemli karşılaşma için her iki takım da en iyi performansını sergilemek üzere sahada olacak.

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