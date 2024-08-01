Trabzonspor-Ruzomberok Maç Öncesi Bilgiler

Trabzonspor-Ruzomberok Maç Detayları

Karşılaşmanın Bilgileri

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Trabzonspor ile Slovakya'nın Ruzomberok takımları, birbirleriyle karşılaşacak. Maç, Papara Park stadyumunda gerçekleştilecektir.

Hakem Heyeti

Maçın hakem triosu şu şekilde belirlenmiştir:

Nenad Minakovic (Ana Hakem)

(Ana Hakem) Nikola Borovic (1. Yardımcı Hakem)

(1. Yardımcı Hakem) Bosko Bozovic (2. Yardımcı Hakem)

Takım Kadroları

Trabzonspor

Trabzonspor'un maç kadrosu:

Uğucan Çakır

Malheiro

Mendy

Denswil

Eren Elmalı

Ozan Tufan

Lundstram

Visca

Cihan Çanak

Trezeguet

Draguş

Ruzomberok

Ruzomberok takım kadrosu ise şu şekilde:

Furhwald

Mojzis

Maly

Gabriel

Tucny

Luteran

Lavrincik

Gomola

Gerec

Chrien

Hladik

Bu önemli karşılaşma için her iki takım da en iyi performansını sergilemek üzere sahada olacak.