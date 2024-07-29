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Trabzonspor, Ruzomberok Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 21:48
Trabzonspor, Ruzomberok Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trabzonspor, Ruzomberok Maçı İçin Antrenmanlarına Devam Ediyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunun rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovak ekibi Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavili takım, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını etkili bir şekilde sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında oyuncular, koordinasyon ve teknik ısınma çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan oyunlar ve ardından çift kale maç ile tamamlandı. Yarınki Antrenman Programı

Bordo-mavili ekip, Ruzomberok maçı için hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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