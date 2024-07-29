Trabzonspor-Ruzomberok Maçının Bilet Satışı Başladı

Trabzonspor-Ruzomberok Maçı İçin Biletler Satışta
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda, Slovak ekibi Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçı için biletler satışa sunuldu.
Bilet Fiyatları ve Kategoriler
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
- VIP Platinum-B: 4,500 TL
- VIP Platinum A-C: 4,000 TL
- VIP Gold: 3,000 TL
- VIP Silver: 2,500 TL
- Batı: 1,000 TL
- Doğu: 800 TL
- Fırtına: 700 TL
- Güney-Kuzey Kale Arkası: 350 TL
Passolig Kart Uygulaması
Müsabakada bilet almak için Passolig kartının kullanılması zorunlu olacak. Biletlerinizi almayı unutmayın!
Maç Bilgileri
Bordo-mavili ekip, Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçta tüm Trabzonspor taraftarlarını destek vermeye davet ediyoruz.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bilet almak isteyen taraftarlarda gişenin önünde kuyruk oluşturdu.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bilet almak isteyen taraftarlarda gişenin önünde kuyruk oluşturdu.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bilet almak isteyen taraftarlarda gişenin önünde kuyruk oluşturdu.