Trabzonspor-Ruzomberok Maçının Bilet Satışı Başladı

Trabzonspor-Ruzomberok Maçı İçin Biletler Satışta

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda, Slovak ekibi Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçı için biletler satışa sunuldu.

Bilet Fiyatları ve Kategoriler

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum-B: 4,500 TL

4,500 TL VIP Platinum A-C: 4,000 TL

4,000 TL VIP Gold: 3,000 TL

3,000 TL VIP Silver: 2,500 TL

2,500 TL Batı: 1,000 TL

1,000 TL Doğu: 800 TL

800 TL Fırtına: 700 TL

700 TL Güney-Kuzey Kale Arkası: 350 TL

Passolig Kart Uygulaması

Müsabakada bilet almak için Passolig kartının kullanılması zorunlu olacak. Biletlerinizi almayı unutmayın!

Maç Bilgileri

Bordo-mavili ekip, Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçta tüm Trabzonspor taraftarlarını destek vermeye davet ediyoruz.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bilet almak isteyen taraftarlarda gişenin önünde kuyruk oluşturdu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bilet almak isteyen taraftarlarda gişenin önünde kuyruk oluşturdu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bilet almak isteyen taraftarlarda gişenin önünde kuyruk oluşturdu.