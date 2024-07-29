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Trabzonspor-Ruzomberok Maçının Bilet Satışı Başladı

Trabzonspor'un Ruzomberok ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının biletleri satışta. Kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:38
Trabzonspor-Ruzomberok Maçının Bilet Satışı Başladı

Trabzonspor-Ruzomberok Maçı İçin Biletler Satışta

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda, Slovak ekibi Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçı için biletler satışa sunuldu.

Bilet Fiyatları ve Kategoriler

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • VIP Platinum-B: 4,500 TL
  • VIP Platinum A-C: 4,000 TL
  • VIP Gold: 3,000 TL
  • VIP Silver: 2,500 TL
  • Batı: 1,000 TL
  • Doğu: 800 TL
  • Fırtına: 700 TL
  • Güney-Kuzey Kale Arkası: 350 TL

Passolig Kart Uygulaması

Müsabakada bilet almak için Passolig kartının kullanılması zorunlu olacak. Biletlerinizi almayı unutmayın!

Maç Bilgileri

Bordo-mavili ekip, Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçta tüm Trabzonspor taraftarlarını destek vermeye davet ediyoruz.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos...

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bilet almak isteyen taraftarlarda gişenin önünde kuyruk oluşturdu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos...

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bilet almak isteyen taraftarlarda gişenin önünde kuyruk oluşturdu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos...

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bilet almak isteyen taraftarlarda gişenin önünde kuyruk oluşturdu.

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