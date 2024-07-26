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Trabzonspor, Ruzomberok Rövanşı İçin Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Ruzomberok maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 22:24
Trabzonspor, Ruzomberok Rövanşı İçin Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Ruzomberok ile Rövanş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunun rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip bu önemli maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Antrenman

Takım, antrenmanlarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, bir gün önce oynanan Ruzomberok maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmalarına katıldı.

Dinamik Isınma İle Antrenman Devam Ediyor

Diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2'lik oyun çalışması ile antrenmanlarına devam etti. Bu çalışmalar, oyuncuların performansını artırmayı hedefliyor.

Yetenekli Yeni Transfer: Stefan Savic

Ön plana çıkan bir diğer konu ise, yeni transfer Karadağlı futbolcu Stefan Savic'in takımla ilk antrenmanına çıkması oldu. Bu durum, takımın genç yetenekleriyle birlikte daha da güçleneceği anlamına geliyor.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından tüm gücüyle çalışmalara devam etmeyi planlıyor. Taraftarların destek ve heyecan içinde beklediği bu rövanş, kulüp için büyük bir önem taşıyor.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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