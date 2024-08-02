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Trabzonspor, Ruzomberok'u Geçerek Avrupa'da İleriye Adım Attı

Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyetin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 00:12
Trabzonspor, Ruzomberok'u Geçerek Avrupa'da İleriye Adım Attı

Trabzonspor, Ruzomberok'u Kendi Evinde Geçti

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Doğru zamanda golü bulduk. İki maçı gol yemeden kazanmak son derece önemliydi" dedi.

Tarihi Anlam Yüklü Galibiyet

Avcı, Trabzonspor'un Süper Lig'e çıkışının 50. yılına dikkat çekerek, "Böyle büyük bir camianın parçası olmak gurur verici. Bu tarih içerisine yeni hikayeler yazmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Taraftara Teşekkür

Takımının performansından memnun kaldığını belirten Avcı, taraftarlara da teşekkür etti. Avcı, "Yeni transferlerimiz takıma çok değerli katkılarda bulunmayı sürdürüyor. Galibiyetin bize olan etkilerini önümüzdeki maçlarda daha iyi anlayacağız" açıklamasında bulundu.

Ruzomberok Teknik Direktöründen Değerlendirme

Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, Trabzonspor ile eşleşmenin kendileri için zorlayıcı olduğunu belirtti. "Daha kolay bir rakip isterdim. Trabzonspor, büyük bir takım ve organizasyon olarak bizden çok farklı" dedi. Ayrıca, Hajduk Split ile olan eşleşmeye hazırlanmaya başlayacaklarını ifade etti.

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