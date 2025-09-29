Trabzonspor, Şampiyonluk Sonrası En İyi İlk 7 Haftasını Yaşadı: 14 Puan

Trabzonspor, Şampiyonluk Sonrası En İyi İlk 7 Haftasını Yaşadı

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de haftayı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanından aldığı 4-3'lük galibiyetle kapatan Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini yaşıyor.

Genel Durum

Bordo-mavililer bu sezon ilk 7 haftada 14 puan topladı. Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonunun ilk 7 haftasındaki 15 puanlık performansın yalnızca 1 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibi, son 4 sezonun en fazla puan topladığı dönemi geçiriyor.

Trabzonspor, elde ettiği puanla ligde Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Takımın önceki sezonlardaki ilk 7 hafta performansı ise şu şekilde: 2022-2023 sezonunda 13 puanla 7. sıra, 2023-2024 sezonunda 12 puanla 5. sıra, 2024-2025 sezonunun ilk 7 haftasında 9 puanla 10. sıra.

Maç Detayları

Trabzonspor, ilk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı; yani takımın ilk 7 haftadaki performansında sadece 1 yenilgisi bulunuyor.

Bordo-mavililer ilk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0 skorlarla mağlup etti. Dördüncü hafta Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan ekip, beşinci haftada Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu. Altıncı haftada Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kaldı, yedinci haftada ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

Teknik Direktör ve Performans

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde maç başına ortalama 2 puan performansı sergiledi. 7 karşılaşmada yazdırdığı 14 puan ile takım, ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemlerinden birini yaşıyor ve zirve yarışında yer almayı başardı.