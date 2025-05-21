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Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, 25 Mayıs'ta Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 18:14
Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

Oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı. Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Reeder...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Reeder...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

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