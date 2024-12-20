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Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, 22 Aralık'taki Sipay Bodrum FK maçı için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:21
Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Sipay Bodrum FK ile sahasında yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirirken, futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı.

Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, ardından taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK maçı için yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Sipay Bodrum FK ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Sipay Bodrum FK ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Sipay Bodrum FK ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Sipay Bodrum FK ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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