Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı

Hazırlıkların Başlangıcı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Çalışmalar
Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Dünkü Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray karşısında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaparken; diğer oyuncular dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.
Gelecek Antrenman
Bordo-mavili takım, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmana kaleci Muhammet Taha Tepe de katıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmana kaleci Muhammet Taha Tepe de katıldı.