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Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, 18 Mayıs'ta Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 20:45
Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı

Hazırlıkların Başlangıcı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Çalışmalar

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Dünkü Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray karşısında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaparken; diğer oyuncular dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

Gelecek Antrenman

Bordo-mavili takım, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmana kaleci Muhammet Taha Tepe de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmana kaleci Muhammet Taha Tepe de katıldı.

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