Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yi 1-0 Geçti

Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yi Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yi 1-0'lık skorla geçmeyi başardı. Karşılaşma, Trabzon'daki Medical Park Stadyumu'nda gerçekleşti.

Maçın Önemli Anları

Maçın 47. dakikasında, sağ taraftan Malheiro'nun yerden pasında Banza, topuğuyla kaleye göndermeyi denedi; ancak top yandan auta gitti. 51. dakikada, Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut, kaleci Sousa tarafından kornere çeldirildi.

54. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan gönderdiği top, savunmaya çarparak kaleye yöneldi ama kaleci Sousa yine devreye girdi. Dakika 56'da Üzeyir Ergün'ün soldan yaptığı ortada Mohammed'in şutu, savunma ile buluştu ve Dimitrov'un yakın mesafeden şutu, kaleci Uğurcan Çakır tarafından önlendi.

67. dakikada Banza'nın sağdan ortasında Enis Destan kafa vuruşu yaparak topu kaleci Sousaya teslim etti. 74. dakikada Umut Güneş'in ceza yayı üzerinden çektiği şut, kaleci Sousa tarafından kornere gönderildi.

Son olarak, 86. dakikada Trabzonspor'un bulduğu gol, maçın gidişatını değiştirdi. Cham'ın pasında Malheiro'nun ceza alanı dışından çektiği şut, kaleci Sousa'nın sağından filelere gitti ve Trabzonspor maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, önemli bir galibiyet elde etti.