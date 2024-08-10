Trabzonspor, Sivas'ta Sivasspor ile Karşılaşacak

Trabzonspor Sivas Yolculuğuna Çıktı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun başlangıcında Net Global Sivasspor ile karşılaşmak üzere Sivas'a hareket etti. Takım, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra özel bir uçakla yola çıktı.
Maç İçin Belirlenen Kadro
Bordo-mavili ekibin 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:
- Uğurcan Çakır
- Muhammet Taha Tepe
- Onuralp Çevikkan
- Pedro Malheiro
- Borna Barisic
- Arif Boşluk
- Eren Elmalı
- Stefan Savic
- Stefano Denswil
- John Lundstram
- Okay Yokuşlu
- Ozan Tufan
- Batista Mendy
- Enis Bardhi
- Umut Güneş
- Mislav Orsic
- Edin Visca
- Cihan Çanak
- Mahmoud Trezeguet
- Anthony Nwakaeme
- Denis Draguş
- Enis Destan
Takım, Sivas'ta oynanacak karşılaşmadan galip gelmek için mücadele edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.