Trabzonspor, Sivas'ta Sivasspor ile Karşılaşacak

Trabzonspor Sivas Yolculuğuna Çıktı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun başlangıcında Net Global Sivasspor ile karşılaşmak üzere Sivas'a hareket etti. Takım, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra özel bir uçakla yola çıktı.

Maç İçin Belirlenen Kadro

Bordo-mavili ekibin 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır

Muhammet Taha Tepe

Onuralp Çevikkan

Pedro Malheiro

Borna Barisic

Arif Boşluk

Eren Elmalı

Stefan Savic

Stefano Denswil

John Lundstram

Okay Yokuşlu

Ozan Tufan

Batista Mendy

Enis Bardhi

Umut Güneş

Mislav Orsic

Edin Visca

Cihan Çanak

Mahmoud Trezeguet

Anthony Nwakaeme

Denis Draguş

Enis Destan

Takım, Sivas'ta oynanacak karşılaşmadan galip gelmek için mücadele edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.