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Trabzonspor, Sivas'ta Sivasspor ile Karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in açılışında Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 16:58
Trabzonspor, Sivas'ta Sivasspor ile Karşılaşacak

Trabzonspor Sivas Yolculuğuna Çıktı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun başlangıcında Net Global Sivasspor ile karşılaşmak üzere Sivas'a hareket etti. Takım, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra özel bir uçakla yola çıktı.

Maç İçin Belirlenen Kadro

Bordo-mavili ekibin 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

  • Uğurcan Çakır
  • Muhammet Taha Tepe
  • Onuralp Çevikkan
  • Pedro Malheiro
  • Borna Barisic
  • Arif Boşluk
  • Eren Elmalı
  • Stefan Savic
  • Stefano Denswil
  • John Lundstram
  • Okay Yokuşlu
  • Ozan Tufan
  • Batista Mendy
  • Enis Bardhi
  • Umut Güneş
  • Mislav Orsic
  • Edin Visca
  • Cihan Çanak
  • Mahmoud Trezeguet
  • Anthony Nwakaeme
  • Denis Draguş
  • Enis Destan

Takım, Sivas'ta oynanacak karşılaşmadan galip gelmek için mücadele edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-mavili kafilede milli kaleci Uğurcan Çakır (solda) da yer aldı.

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