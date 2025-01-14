Trabzonspor, Sivasspor Karşılaşması İçin Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, 20 Ocak'ta Sivasspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara yoğun bir şekilde başladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:30
Trabzonspor, Sivasspor Karşılaşması İçin Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklara start veren bordo-mavililer, antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş Yönetiminde Antrenman

Technik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, önceki karşılaşmada, Onvo Antalyaspor ile forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise antrenmanın ısınma bölümünün ardından topa sahip olma ve dar alan çalışmaları ile antrenmanı tamamladı.

Bordo-mavililerin, hazırlıklarına yarın çift antrenman ile devam etmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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