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Trabzonspor, Süper Lig'de Sivasspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u ilk yarıda üç golle mağlup etti.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 20:56
Trabzonspor, Süper Lig'de Sivasspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti

Trabzonspor, İlk Yarıda Etkileyici Performans Sergiledi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u ilk yarıda 3-0'lık skorla geçti. Maçın başlama düdüğünden itibaren etkili bir oyun sergileyen Trabzonspor, rakibine karşı üstün bir performans gösterdi.

Goller ve Öne Geçiş

Maçın 6. dakikasında, Visca'nın sol taraftan kullandığı serbest atışta, Ozan Tufan'ın kafa ile geriye çıkardığı topu Batahov, yakın mesafeden filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

13. dakikada, Mendy'nin sağdan ortasında iyi yükselen Banza, kafa vuruşuyla kaleci Nikolic'in müdahalesine rağmen topu sol köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.

21. dakikada Manaj, ceza alanı içinde yaptığı sert vuruşla skoru arttırma şansını değerlendiremedi ve top yandan auta gitti. Ardından, 25. dakikada Manaj'ın ceza yayından kullandığı serbest atışı kaleci Uğurcan Çakır, kornere çelmeyi başardı.

Üçüncü Gol ve İlk Yarı Sonucu

31. dakikada Visca'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkarak ceza alanına giren Ozan Tufan, kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalarak meşin yuvarlağı yerden filelere yolladı ve skoru 3-0 yaptı.

Sonuç olarak, Trabzonspor ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayarak avantaj elde etti.

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