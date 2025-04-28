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Trabzonspor Taraftarları UEFA Gençlik Ligi Finalini Dev Ekrandan İzledi

Trabzonspor taraftarları, UEFA Gençlik Ligi finalini dev ekrandan takip ederek keyifli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 19:28
Trabzonspor Taraftarları UEFA Gençlik Ligi Finalini Dev Ekrandan İzledi

Trabzonspor Taraftarlarından Coşkulu Destek

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Maçı izlemek için bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan heyecan dolu anlar yaşadı.

Dev Ekranda Bir Araya Geldiler

Maç saatine kısa bir süre kala, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde toplanan taraftarlar, kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.

Heyecan Dolu Anlar

Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde başlayan karşılaşmayı dikkatle takip eden taraftarlar, takımlarının pozisyonları karşısında büyük bir heyecan yaşadı. Maç boyunca yaptıkları tezahüratlar ve coşkulu destekleriyle dikkat çektiler.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi...

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi...

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi.

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