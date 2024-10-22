Trabzonspor, Tarihinde En Az Gol Yediği Dönemde

Trabzonspor’un Etkileyici Savunma Performansı

Süper Lig’de geride kalan 8 maçında kalesinde yalnızca 6 gol gören Trabzonspor, bu alanda son 11 sezonun en az gol yediği dönemini yaşıyor.

Sezon İstatistikleri

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonuna oldukça sağlam bir savunma ile başladı. Mahalledeki takımlar arasındaki en az gol yiyen ikinci takım olma unvanına sahipler. Bu sezon, yalnızca Beşiktaş’ın 5 golle önlerinde bulunduğu belirtiliyor.

Geçmiş Dönemlerle Karşılaştırma

Trabzonspor, önceki sezonlarla karşılaştırıldığında 2014-2015 sezonunda 11, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında sırasıyla 12 ve 21 gol yedi. Ancak, 2021-2022 sezonunu 8 golle, 2022-2023 sezonunu ise 11 golle tamamladı.

Öne Çıkan Maçlar

Bu sezon Trabzonspor, 8 lig maçında 4 kez rakiplerine gol şansı tanımadı. Net Global Sivasspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarında kalesini gole kapatan takım, RAMS Başakşehir ile oynadığı mücadelede de 1-0 galip geldi.

Diğer Maç Performansı

Trabzonspor, kalesini gole kapatamadığı maçlarda, Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor ile 1-1, Bellona Kayserispor ile ise 2-2 berabere kaldı. Ayrıca TÜMOSAN Konyaspor’u 3-2 mağlup etti.

Trabzonspor’un bu etkileyici performansı, kulüp taraftarlarını umutlandırmakta ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sunmaktadır.