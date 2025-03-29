Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Göztepe Maçına Dair Açıklamalar

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Göztepe Maçının Ardından Önemli Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile 1-1 berabere kalarak sahasında beklenen sonuca ulaşamadı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Bu çocuklara cesaret vermemiz lazım. Bunlar Trabzonspor'un oyuncuları, başkalarının değil," dedi.

Tekke: "İlk yarıda iyi oynadık"

Karşılaşmanın ilk yarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekke, oyuncuların performansını övdü. İlk yarının son bölümüyle ilgili olarak, "Anları ve pozisyonları düzenli bir şekilde yakalamamız haricinde çok olumlu konuşabileceğim bir maç değil ama beklediğime yakın diyebilirim," diye belirtti.

Açıklamalarında Göztepe Maçına Dikkat Çekti

Tekke, özellikle Enis Destan'ın performansına dikkat çekerek, taraftarların olumsuz yorumlarını eleştirdi. "Bana göre ilk yarının en istekli, ön tarafın en iyi oyuncularından biri. Enis ilginç bir şekilde taraftarımız tarafından olumsuz şekilde ıslıklandı. İşimiz zor," ifadelerini kullandı.

Puan Durumu ve Gelecek İçin Umut Verdi

İlk 15 gündeki çalışmaları değerlendiren Tekke, "Üç puan aldığımız ilk maç tamamen lütuf dedim. Bugün bir puan yine iyidir diyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Yeni bir hoca gelmiş, yeni istekleri var," diyerek takımın geleceği hakkında umutlu olduğunu belirtti.

İyi Giden Noktaları Vurguladı

Takımda iyi giden şeyler olduğunu dile getiren Tekke, attıkları golün dikkat çekici olduğunu ifade etti. "Ama o çocuklara biraz cesaret lazım. Bu çocuklara cesaret vermemiz lazım. Bunlar Trabzonspor'un oyuncuları, başkalarının değil," şeklinde konuştu.

İleriye Dönük Planlar ve Pozitif Hava

Son olarak, kalan hedeflere odaklandıklarını belirten Tekke, "Devam edeceğiz, önümüzde hedefler var. Bunları tutturmaya çalışacağız. Ben şu an çok çok pozitifim," diyerek takımın potansiyelinden memnun olduğunu sözlerine ekledi.