Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Kritik Bir Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Trabzonspor'un mücadelesi göz doldurdu.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 49. dakikasında, Emre Mor sağdan yaptığı ortada, Thiam kafa vuruşuyla topu az farkla üstten auta gönderdi. Ancak Trabzonspor, 59. dakikada golü buldu. Nwakaeme'nin soldan gönderdiği yerden pas, penaltı noktasında Lundstram'ın ayaklarına ulaştı ve başarılı bir şut sonrasında skor 1-0 olarak belirlendi.

67. dakikada Emre Mor'un ceza dışından çektiği şut, üst direğin biraz üzerinden dışarı çıktı. 86. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında Emre Akbaba, ceza alanı içinde yaptığı röveşata ile topu yine üstten auta attı. Son anlarda 90+1. dakikada Nwakaeme'nin asistinde Sikan, ceza alanı dışında sert bir şut çekti ancak top az farkla yandan auta gitti.

Maç sonucunda Trabzonspor, mücadeleyi 1-0 galip tamamlayarak ligdeki konumunu güçlendirdi.