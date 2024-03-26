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Trabzonspor: “Tutuklu taraftarları serbest bırakın”

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri KemalErtürk, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle tutuklanmış olan Trabzonsporlu taraftarların serbest bırakılması çağırısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 15:27
Trabzonspor: “Tutuklu taraftarları serbest bırakın”

Trabzonspor Kulübü’nden olaylı maç sonrasında tutuklanan 5 taraftarla ilgili açıklama geldi. Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, tutuklanan taraflarla ilgili olarak “haksız bir şekilde tutuklandılar ve bu durumun hiçbir hukuki dayanağı yok.” ifadelerini kullandı.

“Adalet herkese eşit şekilde tecelli etmeli”

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, yaşanan durumun adaletsiz olduğuna vurgu yaparak “5 taraftarımız basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alana girme gibi suçlardan tutuklandılar. Bu haksız tutuklamalara karşı itirazlarımız reddedildi. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular ile ilgili yapılan şikayetler konusunda ise hiçbir adım atılmadı.” şeklinde konuştu.

Ertürk, “hukuki dayanağı olmayan tutuklamaların sona ermesi, taraftarların serbest bırakılması ve adaletin herkese eşit bir şekilde tecelli etmesini” talep etti. Ayrıca Ertürk, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını da ifade etti.

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