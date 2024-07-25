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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok'u Zorluyor

Trabzonspor, Ruzomberok karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:26
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok'u Zorluyor

Trabzonspor, Ruzomberok ile Karşılaştı

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla oynadığı ilk maçta, deplasmanda 1-0 önde kapatmayı başardı.

İlk Yarıda Kritik Anlar

Karşılaşmanın 18. dakikasında, Ruzomberok'un köşe vuruşu sonrası Lavrincik'in ceza sahası dışından çektiği şutu Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır başarılı bir şekilde kurtardı.

39. dakikada ise Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan topu alarak ceza sahasına ilerleyen Visca, toplu paslaşmanın sonucunda içeriye çevirdiği topu, altıpas yakınında Trezeguet tamamlayarak ağlarla buluşturdu: 0-1.

İlk Yarı Sonucu

Maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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