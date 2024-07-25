Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok'u Zorluyor

Trabzonspor, Ruzomberok ile Karşılaştı
UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla oynadığı ilk maçta, deplasmanda 1-0 önde kapatmayı başardı.
İlk Yarıda Kritik Anlar
Karşılaşmanın 18. dakikasında, Ruzomberok'un köşe vuruşu sonrası Lavrincik'in ceza sahası dışından çektiği şutu Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır başarılı bir şekilde kurtardı.
39. dakikada ise Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan topu alarak ceza sahasına ilerleyen Visca, toplu paslaşmanın sonucunda içeriye çevirdiği topu, altıpas yakınında Trezeguet tamamlayarak ağlarla buluşturdu: 0-1.
İlk Yarı Sonucu
Maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.