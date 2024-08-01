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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Turu Geçti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:26
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Turu Geçti

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Trabzonspor, 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Ruzomberok ile karşılaştı ve sahasında 1-0'lık galibiyetle tur atladı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 54. dakikasında, Trezeguet'nin mükemmel pasında, kaleci Furhwald ile karşı karşıya kalan Draguş'un şutu, direğin dibinden auta gitti.

63. dakikada Hladik'in pasında, sağ çaprazdan Lavrincik'in şutunu Uğurcan Çakır kornere çeldi.

65. dakikada Trabzonspor, istediği golü buldu. Cihan Çanak'ın pasında, sağ tarafta Visca topu Draguş'a çıkardı. Draguş, hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

72. dakikada, Visca'nın sağdan ortasında yükselen Nwakaeme'nin şutunu kaleci Furhwald kontrol etti.

90. dakikada Enis Destan'ın sağ çaprazdan şutunu kaleci Furhwald tekrar kornere çeldi.

Sonuç

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3. eleme turuna yükselme başarısını gösterdi.

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