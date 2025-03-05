Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi!

Trabzonspor Çeyrek Finale Yükseldi

UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor, Atalanta'yı penaltı atışlarında 5-3 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Maçın ardından genç kaleci Ahmet Doğan Yıldırım, "Her şeyi bekliyoruz, kupayı alacağımıza da inanıyoruz" diyerek takımın hedeflerine duyduğu inancı dile getirdi.

Yıldırım'dan Güçlü Mesaj

Papara Park'taki maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Çok çalıştık, bu yüzden kazandığımız için çok mutlu ve gururluyum" dedi. Takımının başarısının arkasında sıkı bir çalışma olduğunu belirten genç kaleci, Türkiye'deki diğer kupayı da kazanacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Şenol Güneş'in Desteği

Maçta Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş'in de bulunduğu hatırlatıldığında, Yıldırım, "İzleyeceklerini biliyordum ama görmedim. Farklı bir jenerasyon, Trabzonspor'dan her zaman iyi kaleciler çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Penaltı Kurtarışı ve Taktikler

Penaltı atışlarındaki kurtarışıyla ilgili yapılan bir soruya yanıt veren Yıldırım, "Maçı kafamda oynadım, analiz ettik. Dün gece bir karar aldım ve hissettiğimi yaptım. Sonucunda penaltıyı kurtardım ve takımımı bir üst tura taşıdım" dedi.

Takım Arkadaşlarının Coşkusu

Bordo-mavili oyuncu Bican Tubikoğlu, panenka penaltı vuruşuyla ilgili olarak, "Aşırı derece mutluyum turu geçtiğimiz için. Antrenmanlarda da çalışıyordum, denediğim şeyi yaptım, alışıktım" şeklinde konuştu.

Orta saha oyuncusu Alihan Erdoğan da, "Arkadaşlarımla güzel bir mücadele ortaya koyduk. Oyun anlamında çok iyiydik, yalnızca gol bulamadık. Penaltılarda galip geldik, mantıkla hareket ettik" diyerek takımın performansına vurgu yaptı.