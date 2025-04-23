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Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finali için İsviçre'de

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı için İsviçre'ye ulaştı ve hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 21:46
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finali için İsviçre'de

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finalinde

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya'nın Salzburg takımı ile 25 Nisan Cuma günü yapacağı maç için İsviçre'ye geldi.

Özel bir uçuşla THY'ye ait uçakla Cenevre Havalimanı’na ulaşan bordo-mavililer, buradan doğrudan Nyon kentine hareket etti.

Trabzonspor, turnuvadaki diğer takımlar olan AZ Alkmaar, Barcelona ve Salzburg ile aynı otelde kampa girdi.

Yarın sabah yapacakları antrenmanla maça hazırlıklarını tamamlayacak olan Trabzonspor, önemli bir mücadele için sahaya çıkmayı bekliyor.

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya’nın Salzburg takımı ile 25 Nisan Cuma günü...

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya’nın Salzburg takımı ile 25 Nisan Cuma günü yapacağı maç için İsviçre'ye geldi. Kafilede teknik direktör Eyüp Saka'da (ortada) yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya’nın Salzburg takımı ile 25 Nisan Cuma günü...

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya’nın Salzburg takımı ile 25 Nisan Cuma günü yapacağı maç için İsviçre'ye geldi. Kafilede teknik direktör Eyüp Saka'da (ortada) yer aldı.

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