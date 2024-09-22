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Trabzonspor'un 120 Günlük Galibiyet Hasreti Sürüyor

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmak için sahaya çıkıyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:09
Trabzonspor'un 120 Günlük Galibiyet Hasreti Sürüyor

Trabzonspor'un Uzun Süren Galibiyet Hasreti

Trendyol Süper Lig'de, Bordo-Mavililer, 120 gündür galibiyet sevinci yaşamadı. İlk 4 maçından yalnızca beraberlikle ayrılan trabzon ekibi, yarın Gaziantep FK'yla karşılaşarak bu kötü seriyi sona erdirmeyi umuyor.

Lige Kötü Başlangıç

Trabzonspor, sezonun başlangıcında Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalmış, ikinci haftayı bay geçerek sıkıntılı bir başlangıç yapmıştı. Üçüncü haftada Bellona Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma ise Avrupa kupaları nedeniyle ertelenmişti. Dördüncü haftada Eyüpspor'la 0-0 berabere kalan takım, ardından Beşiktaş'la 1-1 ve son olarak da Bellona Kayserispor'a karşı 2-2 sonuçla sahadan ayrıldı.

Son Galibiyet 120 Gün Önce

Trabzonspor, en son galibiyetini geçen sezonun son haftasında, MKE Ankaragücü'ne karşı 4-2'lik bir skorla elde etmişti. O karşılaşmanın ardından uzun bir yaz tatiline giren bordo-mavililer, yeni sezonun başlangıcında galibiyet alamayarak tam 120 gün geçti.

Bu Sezonki Performans

Bu sezon, Trabzonspor toplamda 10 resmi maça çıkarken yalnızca 2 galibiyet elde etti. Dikkat çekici şekilde, 6 maçtan berabere çıkarak 2 maçı da kaybetti. Rakiplerini sadece UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok karşısında mağlup edebilmişti. Trabzonspor, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına, UEFA Konferans Ligi'nde ise İsviçre'nin St. Gallen takımına karşı elenerek Avrupa'da veda etti.

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