Trabzonspor'un 57. Kuruluş Yılı Kutlaması ve Transfere Dair Açıklamalar

Trabzonspor 57. Yılını Coşkuyla Kutladı

Trabzonspor, kuruluşunun 57. yılını kutlama etkinliğini Sütlüce Sahili'nde düzenledi. Bu anlamlı günde yaklaşık bin taraftar buluştu. Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu tarafından organize edilen kutlamada müzik ve yöresel oyunlar eşliğinde coşku doruk noktaya ulaştı.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın Açıklamaları

Etkinlikte, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da yer aldı. Burada taraftarlara seslenen Doğan, kulübün transfer süreçleri hakkında bilgi verdi. Bugüne kadar 9 transfer gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, ek olarak 4-5 transferin daha yolda olduğunu ifade etti.“Maliyetler Uygun Hale Geldiğinde Açıklayacağız”

Ertuğrul Doğan, transfer sürecindeki maliyetlere dikkat çekerken, “Kulübün çıkarlarını düşünmek zorundayım. Maliyetler Trabzonspor’a uygun hale geldiği an transferi açıklayacağız.” dedi. Taraftarlara, takımın zirveye oynaması gerektiğini vurgulayan Doğan, duygularını şu şekilde paylaştı: “Ben de bir zamanlar sizler gibi taraftardım. Şimdi başkan olarak buradayım ve sizin hislerinizi paylaşıyorum.”

UEFA Avrupa Ligi Hedefi

Doğan basın toplantısında UEFA Avrupa Ligi hedeflerinden de bahsetti. Elde ettikleri başarılarla takımı bu platformda görmek istediklerini ifade eden Doğan, “Rakibin kim olduğu önemli değil; Trabzonspor her zaman hak ettiği yerde olmalıdır.” diye konuştu.Saygı Duruşu ve Destek Çağrısı

Ayrıca, Trabzonspor'un eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem'in vefatı dolayısıyla baş sağlığı diledi. Doğan, taraftarlara ise hocanın ve futbolcuların yanında olmaları çağrısında bulunarak, “Bu yıl zirve yürüyüşünde olacağız.” dedi.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağ 2), Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona katılarak ilk meşaleyi yaktı.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağ 2), Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona katılarak ilk meşaleyi yaktı.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağ 2), Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona katılarak ilk meşaleyi yaktı.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağ 2), Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona katılarak ilk meşaleyi yaktı.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağ 2), Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona katılarak ilk meşaleyi yaktı.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağ 2), Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona katılarak ilk meşaleyi yaktı.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağ 2), Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona katılarak ilk meşaleyi yaktı.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağ 2), Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona katılarak ilk meşaleyi yaktı.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağ 2), Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona katılarak ilk meşaleyi yaktı.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağ 2), Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona katılarak ilk meşaleyi yaktı.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağ 2), Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona katılarak ilk meşaleyi yaktı.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağ 2), Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona katılarak ilk meşaleyi yaktı.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağ 2), Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona katılarak ilk meşaleyi yaktı.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca Sütlüce Sahili'nde kutlama programı düzenlendi.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca Sütlüce Sahili'nde kutlama programı düzenlendi.

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca Sütlüce Sahili'nde kutlama programı düzenlendi.