Trabzonspor'un 6 maçlık cezasına indirim yapıldı

Trabzonspor, Fenerbahçe ile olan mücadelesinde yaşanan talihsiz olaylar neticesinde, Futbol Federasyonu’nun verdiği 6 maçlık seyircisiz oynama yaptırımının, Tahkim Kurulu tarafından dört karşılaşmaya indirilmesiyle bir nebze olsun rahat bir nefes aldı. Bu karar, bordo-mavili taraftarların yüzünü güldürürken, Fenerbahçe’nin iki genç yıldızı Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat için verilen 1'er maçlık men cezası ise kesinleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun disiplin kurulu, geçtiğimiz günlerde yaşanan Trabzonspor ile Fenerbahçe maçındaki olaylar neticesinde kararlarını duyurdu. Bordo-mavili ekip Trabzonspor, saha içi gerginlikler sebebiyle 6 maçı taraftarsız oynayacaktı. Takımın tecrübeli ismi Egemen Korkmaz’a ise 1'er maçlık maç yasağı getirildi. Fenerbahçe cephesinde ise Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat’a verilen 1'er maçlık cezalar onaylandı. Diğer yandan, Bright Osayi-Samuel bu süreçten cezasız ayrılan isim oldu.

Futbol dünyasında yankı uyandıran bir gelişme olarak, Tahkim Kurulu’nun Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki olaylı maçla ilgili aldığı ceza kararları, geniş çapta sosyal medya tartışmalarına konu oldu. Bu bağlamda, Tahkim Kurulu, kamuoyundan gelen tepkiler ve itirazlar üzerine bir araya gelerek, konuyu yeniden değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, kurul yeni kararlarını açıkladı ve Trabzonspor’un cezasını 4 maça indirirken, Fenerbahçe oyuncuları Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat’ın cezalarını onayladı.





Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi beyanı, futbol sahalarında yaşanan son gelişmeleri ele alarak açıklamada bulundu:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile ilgili PFDK’nın 03.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1270 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 03.04.2024 tarihli toplantısında uygulamanın durdurulmasına karar verilen, PFDK gerekçeli kararının 04.04.2024 tarihinde gönderildiği, Başvuran Kulüp tarafından ayrıntılı itiraz dilekçesinin sunulduğu görülmüş, esas bakımından incelemeye geçilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde;

• Müsabaka sonrası çıkan olaylar bir bütün halinde değerlendirildiğinde, Jayden Quinn Oosterwolde ile İrfan Can Eğribayat hakkında verilen cezalarda, olayın gerçekleşme biçimi gözetilmeyerek alt sınırdan ceza tayin edilmesi, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması olanaklı olmadığı halde haksız tahrik hükmünün uygulanması suretiyle cezada indirim yapılması, FDT’nin öngördüğü sistem çerçevesinde eleştiri konusu yapılmış; üyelerden bir kısmının eylemlerin saldırı kapsamında kaldığı yönündeki karşı görüş ve oylarıyla, aleyhe bozma yasağı da gözetilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

• Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde’nin rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım taraftarıyla kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; yerinde görülmeyen başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

• Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu İrfan Can Eğribayat’ın rakip takım taraftarıyla kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; yerinde görülmeyen başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

Trabzon Spor A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 03.04.2024 tarihli ve E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1269 numaralı kararına yönelik itirazı incelenmiş olup yapılan müzakere neticesinde;

• Trabzon Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten verilen 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 3.000.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına; Trabzon Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca olayın oluş biçimi, başlangıcı, gelişimi ve sonlanışı dikkate alınarak takdiren 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 448.000,00 TL para cezası şeklinde cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,

• Trabzon Spor A.Ş.’nin, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt VIP Platinum C, Socios.Com Tra Fan Token Doğu Alt Tribünü Doğu Alt J, I, Kuzey Kale Arkası Kuzey Alt J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."



