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Trabzonspor'un Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor, 19 Ekim'de RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 21:05
Trabzonspor'un Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları Hız Kazandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim'de sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele etmek üzere antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenmanın başlangıcında oyuncular ısınma hareketleri yaptı.

Konsantrasyon ve Pas Çalışmaları

Isınmanın ardından, takım üyeleri koordinasyon ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman, dar alan oyunları ile devam ederek aerobik koşu ile sona erdi.

Çift Antrenmanlarla Devam

Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacakları çift antrenmanla sürdürmeyi planlıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim'de sahasında RAMS Başakşehir ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim'de sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Teknik Direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim'de sahasında RAMS Başakşehir ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim'de sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Teknik Direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim'de sahasında RAMS Başakşehir ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim'de sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Teknik Direktör Şenol Güneş de katıldı.

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