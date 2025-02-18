Trabzonspor'un Efsane Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın 2. Yılı Anılıyor

Ahmet Suat Özyazıcı'nın Anısına

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının 2. yılında unutulmaz başarılarıyla anılıyor. 18 Şubat 2023 tarihinde hastalık nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden Özyazıcı, 'Kupaların efendisi' olarak tanınarak bordo-mavili takımın tarihine önemli başarılar kazandırmıştır.

Bordo-Mavili Takımın Şampiyonlukları

Özyazıcı, Trabzonspor'un teknik direktörü olduğu dönemde toplamda 5 lig şampiyonluğu yaşattı. Bu şampiyonlukların biri 2. Ligden gelerek bordo-mavili ekibi 1. Lig'e çıkarma başarısını gösterdi. Özellikle 1973-74 sezonunda 2. Lig'de elde edilen şampiyonluk, onun teknik direktörlük kariyerinin parlak bir başlangıcı oldu.

Başarılarla Dolu Bir Dönem

Ahmet Suat Özyazıcı, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında Trabzonspor'u 4 Süper Lig şampiyonluğuna taşırken, Anadolu'ya şampiyonluğu getiren ilk teknik direktör unvanını elde etti. Aynı zamanda, Fatih Terim'den sonra ligde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör olarak tarihe geçti.

18 Kupa, Dolu Dolu Bir Başarı

Özyazıcı'nın yönetiminde Trabzonspor, toplamda 18 kupa kazanma başarısını gösterdi. Bu kupalar arasında dört 1. Lig şampiyonluğu, bir 2. Lig, üç Türkiye Kupası, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Başbakanlık Kupası ve bir Kıbrıs Barış Kupası yer aldı. Ayrıca, Deprem Kupası ve Kara Kuvvetleri Kupası gibi özel kupalar da takımın müzesini süslemektedir.

Ahmet Suat Özyazıcı'nın Futbolculuk ve Teknik Direktörlük Kariyeri

1936 yılında Trabzon'da doğan Ahmet Suat Özyazıcı, futbol kariyerine 1954 yılında Yolspor'da başladı. 1967 yılında Trabzonspor'da profesyonelliğe adım atan Özyazıcı, 1969 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı. 1970 yılında antrenörlük hayatına yardımcı antrenör olarak başlayan Özyazıcı, 1972-73 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'un başına geçti.

Özyazıcı, Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesini yazarken, Anadolu futboluna yaptığı katkılarla Türk futbol tarihinde bir ilke imza atmıştır. Trabzonspor dışında Bursaspor ve Sarıyer takımlarını da çalıştıran Özyazıcı, Sarıyer'i Balkan Şampiyonu yapmayı başarmıştır.

Evli ve dört çocuk babası olan Ahmet Suat Özyazıcı, yaşamı boyunca Türk futboluna büyük katkılar sağlamış, bugün hala hatırlanmakta ve saygıyla anılmaktadır.