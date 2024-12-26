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Trabzonspor'un En İstikrarlı Transferi: Pedro Malheiro

Trabzonspor'un bu sezon en fazla süre alan transferi Portekizli Malheiro, 15 maçta 1305 dakika sahada kaldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:20
Trabzonspor'un En İstikrarlı Transferi: Pedro Malheiro

Trabzonspor'un En İstikrarlı Transferi: Pedro Malheiro

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk bölümüne 13 yeni transferle başlayan Karadeniz ekibi, bu oyuncular arasında en fazla süreyi Portekizli Pedro Malheiro ile elde etti. Sezon başında, Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Malheiro, takımının son oynadığı Sipay Bodrum FK karşılaşmasında da galibiyeti getiren golü atarak önemli bir katkı sağladı.

Lig İçi Başarıları

Malheiro, sezonun ilk bölümünde Süper Lig'de 15 maçta 1305 dakika süre alarak, Trabzonspor'un yeni transferleri arasında en fazla süre alan oyuncu oldu. Ayrıca, takım içinde bu sezon en fazla süre alan oyuncular arasında da 3. sıraya yerleşti. Bordo-mavili takımda, kapitansız Uğurcan Çakır ligdeki 16 maçın tamamında forma giyerek 1440 dakika sahada kalırken, onu 1390 dakika ile Batista Mendy takip etti.

Hayal Kırıklıkları

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Stefan Savic, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuşarak hayal kırıklığı yarattı. Sezon başında, 3 yıllık sözleşme ile 2 milyon 500 bin avro garanti ücret alan Karadağlı oyuncu, sadece 3 lig maçında 149 dakika görev alabildi.

Az Süre Alanlar

Bordo-mavili takımın diğer yeni transferi, sol bek Borna Barisic ise, 6 maçta 109 dakika sahada kalarak en az süreyi alan oyuncu oldu.

Transferlerin Görev Aldığı Süreler

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı futbolcuların ligin geride kalan bölümünde görev yaptığı süreler şu şekilde:

  • Pedro Malheiro: 15 maç, 1305 dakika
  • Banza: 13 maç, 1152 dakika
  • Lundstram: 15 maç, 938 dakika
  • Okay Yokuşlu: 11 maç, 830 dakika
  • Cham: 14 maç, 780 dakika
  • Draguş: 13 maç, 738 dakika
  • Ozan Tufan: 12 maç, 714 dakika
  • Nwakaeme: 9 maç, 593 dakika
  • Cihan Çanak: 11 maç, 567 dakika
  • Serdar Saatçı: 6 maç, 310 dakika
  • Batagov: 3 maç, 270 dakika
  • Stefan Savic: 3 maç, 149 dakika
  • Borna Barisic: 6 maç, 109 dakika

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