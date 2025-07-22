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Trabzonspor'un Erzurum Kampı Devam Ediyor

Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları için Erzurum'daki kampına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 21:45
Trabzonspor'un Erzurum Kampı Devam Ediyor

Trabzonspor, Erzurum'da İkinci Etap Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor

Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenman gerçekleştiriyor.

Gün İçi Antrenman Detayları

Sabah antrenmanında oyuncular pas, rondo ve sonuçlandırma çalışmaları ile form tutarken, akşam antrenmanını rondo ve şut çalışmasıyla tamamladı. Antrenmanın sonunda çift kale oyun gerçekleştirildi.

Hazırlık Maçları

Trabzonspor'un sezon hazırlıkları, yarın İran temsilcisi Persepolis FC ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek. Bordo-mavililerin kampı ise 27 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp...

Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp...

Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla tamamladı.

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