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Trabzonspor'un Eski Başkanı Ahmet Salih Erdem Hayatını Kaybetti

Trabzonspor'un kurucu üyelerinden Ahmet Salih Erdem'in vefatı Türk spor camiasında derin üzüntü yarattı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 21:03
Trabzonspor'un Eski Başkanı Ahmet Salih Erdem Hayatını Kaybetti

Trabzonspor'un Kurucu Üyesi Ahmet Salih Erdem Vefat Etti

Trabzonspor Kulübü, kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından olan Ahmet Salih Erdem'in hayatını kaybettiğini duyurarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını açıkladı. Kulüpten gelen resmi açıklamada, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski başkanımız Ahmet Salih Erdem’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Erdem’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz," ifadeleri yer aldı.

Yıldızspor'dan Trabzonspor'a Uzanan Yolculuk

Erdem'in 1950'li yılların sonlarında arkadaşlarıyla birlikte Yıldızspor'u kurduğu biliniyor. Zamanla kulübün adı değişti ve 24 Şubat tarihine kadar geldi. 1960'lı yılların başında İdmanocağı Kulübü yöneticiliği teklifini kabul eden Erdem, bu görevini başarıyla sürdürdü. 1967’de ise Trabzonspor’un kuruluşuna katılarak hem kurucularından hem de ilk yöneticilerinden birisi oldu.

Büyük Başarıların Mimarı

1973 yılında, o dönemdeki başkan Suat Oyman'ın yönetiminde 2. başkanlık görevine başlayan Erdem, Oyman'ın görevine devam etmemesi üzerine yapılan kongrede başkan seçilerek, kulübün 4. başkanı oldu. Ahmet Salih Erdem’in başkanlığında Trabzonspor, 1. Lig'e yükselme başarısını gösterirken, 1975 yılında ise Kıbrıs Barış Kupası'nı kazanarak müzesine bir başka önemli başarı kazandırdı.

Futbol Camiasındaki İzleri

Erdem, Trabzonspor başkanlığının ardından Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği görevini 5 dönem boyunca sürdürmüştür. Mütevazı kişiliği ve duruşuyla takdir toplayan Ahmet Salih Erdem, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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