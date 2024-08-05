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Trabzonspor'un Eski Başkanı Ahmet Salih Erdem Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trabzonspor'un kurucu üyelerinden Ahmet Salih Erdem, vefatının ardından son bir yolculuğa çıktı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 18:16
Trabzonspor'un Eski Başkanı Ahmet Salih Erdem Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trabzonspor'un Kurucu Üyesi Vefat Etti

Trabzonspor Kulübü'nün değerli kurucu üyelerinden ve eski başkanı Ahmet Salih Erdem, dün hayata veda ederek aramızdan ayrıldı. Aile ve yakınları bu zor süreçte teselli bulmaya çalışıyor.

Cenaze Töreni İskenderpaşa Camisi'nde Gerçekleşti

Ahmet Salih Erdem için düzenlenen cenaze töreni, İskenderpaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından yapıldı. Törene birçok önemli isim katıldı.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler Bulundu

Cenaze törenine katılanlar arasında Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören yer aldı.

Son Yolculuğu

Cenaze namazının ardından Erdem’in cenazesi, 1 No’lu Beşirli Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi. Aile ve sevenleri, Erdem’in hayırlarla anılmasını umarak ona veda etti.

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih...

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem, toprağa verildi. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sol 3), Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (sol 2), Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı.

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih...

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem, toprağa verildi. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sol 3), Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (sol 2), Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı.

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih...

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem, toprağa verildi. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sol 3), Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (sol 2), Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı.

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih...

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem, toprağa verildi. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sol 3), Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (sol 2), Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı.

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih...

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem, toprağa verildi. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sol 3), Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (sol 2), Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı.

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih...

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem, toprağa verildi. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sol 3), Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (sol 2), Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı.

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih...

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem, toprağa verildi. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sol 3), Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (sol 2), Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı.

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