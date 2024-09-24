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Trabzonspor'un Gaziantep FK Maçındaki Performansı Üzerine Şenol Güneş'ten Değerlendirme

Şenol Güneş, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçta yaşanan sorunları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 00:11
Trabzonspor'un Gaziantep FK Maçındaki Performansı Üzerine Şenol Güneş'ten Değerlendirme

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile Beraberliği Değerlendirildi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçı sonrasında teknik direktör Şenol Güneş, takımının performansına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Maçın Değerlendirmesi

Güneş, karşılaşmanın ilk yarısı için, "İzleyenler için hareketli, canlı bir oyun olmadı. İkinci yarıda biraz daha heyecan katmayı başardık," dedi. İkinci yarıda buldukları pozisyonların bazı olumlu işaretler olduğunu belirtti, fakat bu durumun yeterli olmadığını ifade etti.

Top Kaybı Sorunları

Teknik direktör, "En büyük sorunlarımızdan biri, çok basit şekilde yaptığımız top kayıplarıydı. Topu kaybettiğimizde gerekli baskıyı yapamayarak oyunun akıcılığını kaybettik," diyerek, takımın top kullanma becerilerinin ve tempo sorunlarının üzerinde durdu.

Takımın Fiziksel Durumu Üzerine

Güneş, göreve gelmesinin ardından üst üste puan kayıplarının yaşandığını ve bunun Trabzonspor tarihindeki nadir olaylardan biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, oyuncuların fiziksel gücünün düşük olduğunu ve bu durumun takım için büyük bir sıkıntı yarattığını belirtirken, "Fiziksel düşüş, bizim performansımızı olumsuz etkiliyor," sözlerini de ekledi.

Son olarak, takımlarının daha fazla pozisyon üretmesi gerektiğini belirten Güneş, durarak ve yavaş oynamanın rakipleri güçlendirdiğinin altını çizdi.

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