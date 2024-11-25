Trabzonspor'un Güneş'ten Güzel Dönüş: 5-0'lık Zafer

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 Yenerek Moral Buldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın performansını ve karşılaşmanın önemini değerlendirdi.

Mutluluk ve Gülmeye İhtiyacımız Vardı