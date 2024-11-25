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Trabzonspor'un Güneş'ten Güzel Dönüş: 5-0'lık Zafer

Şenol Güneş, Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 23:45
Trabzonspor'un Güneş'ten Güzel Dönüş: 5-0'lık Zafer

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 Yenerek Moral Buldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın performansını ve karşılaşmanın önemini değerlendirdi.

Mutluluk ve Gülmeye İhtiyacımız Vardı

Güneş, maç bittiğinde herkesin, taraftarlardan yönetim ve oyunculara kadar, mutlu olduğunu belirterek, "Gülmeye ihtiyacımız vardı"

Rakip Analizi ve Performans Değerlendirmesi

Güneş, genç ve dirençli bir takıma karşı oynadıklarını ifade ederek, "Golü erken bulmak, rakiplerin direncini sarstı" ifadesini kullandı. Maç boyunca gösterdikleri olumlu performansın takıma güven verdiğini söyledi.

Genç Oyunculara Yatırım

Takımda forma şansı verilen genç oyuncuların gayretini takdir eden Güneş, şunları kaydetti: "Eksiklerimiz var ama oyuncular oyun disiplinine bağlı kalarak yüzde yüzlerini vermeye çalıştılar, mutluyuz". Ancak, dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kazandık Ama Eleştirilerden Kaçınmalıyız

Güneş, takımın kazandığı maç sonrası aşırı övgülerin de tehlikeli olabileceğini belirtti. "Takım içinde dengeyi sağlamalıyız, oyuncuları yıpratmamak gerekiyor" diyerek, eleştirilerin her zaman yerinde olabileceğini hatırlattı. Şimdi Alanya ile oynayacakları maça odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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