Trabzonspor'un Kupa Mücadele Sırası Geliyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki ilk maçında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer, geçmişte 16 kez final oynayarak bu kupayı 9 kez kazandı.

Hedef 10. Şampiyonluk

Trabzonspor, yarınki karşılaşmasında kupayı 10. kez müzesine götürme mücadelesi verecek. Daha önce 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek çapraz kupalardan birine daha sahip olmuştu. Bu kez, 4 sezon sonra aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Final Geçmişi

Kupada ilk defa 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Trabzonspor, toplam 16 final karşılaşmasının 9'unu kazanmayı başardı. Takım, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile birlikte; Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında da bu unvana ulaştı.

Geçen Sezon Finalde Yenildi

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Bu yenilgi, Karadeniz ekibinin tarihindeki 16. finalde, 10. kez kupayı kazanma fırsatını kaçırmasına sebep oldu.

Trabzonspor'un Final Tarihçesi

Trabzonspor'un 16 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şu şekildedir: