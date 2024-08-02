Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor'un Nwakaeme'si Futbol Festivali'nde

Nijeryalı futbolcu Nwakaeme, Trabzon Futbol Festivali'nde taraftarlarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:00
Trabzonspor'un Nwakaeme'si Futbol Festivali'nde

Trabzon Futbol Festivali'nde Nwakaeme Rüzgarı

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzon'un geleneksel futbol festivali olan Fan Fest'e katıldı. Etkinlik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenirken, Trabzonspor Kulübü'nün desteğiyle Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Aktiviteler ve Taraftar Etkileşimi

Festivalde, Nwakaeme çeşitli aktiviteleri deneyimleyerek eğlenceli anlar yaşadı. Ayak tenisi, ayak dartı ve ayak bilardosu gibi etkinliklere katılan futbolcu, taraftarları da yalnız bırakmadı.

Taraftarlarla bol bol fotoğraf çektiren Nwakaeme, ayrıca Papara standından kendisi için özel olarak hazırlanan kartı aldı. Bu anlar, futbolseverler arasında unutulmaz anılar biriktirdi.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzon Futbol Festivali'ne (Fan Fest)...

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzon Futbol Festivali'ne (Fan Fest) katıldı. Futbolcu, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzon Futbol Festivali'ne (Fan Fest)...

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzon Futbol Festivali'ne (Fan Fest) katıldı. Futbolcu, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

İLGİLİ HABERLER

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Telefon faturası desteği onayı! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Telefon faturası desteği onayı! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir