Trabzonspor'un Nwakaeme'si Futbol Festivali'nde

Trabzon Futbol Festivali'nde Nwakaeme Rüzgarı

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzon'un geleneksel futbol festivali olan Fan Fest'e katıldı. Etkinlik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenirken, Trabzonspor Kulübü'nün desteğiyle Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Aktiviteler ve Taraftar Etkileşimi

Festivalde, Nwakaeme çeşitli aktiviteleri deneyimleyerek eğlenceli anlar yaşadı. Ayak tenisi, ayak dartı ve ayak bilardosu gibi etkinliklere katılan futbolcu, taraftarları da yalnız bırakmadı.

Taraftarlarla bol bol fotoğraf çektiren Nwakaeme, ayrıca Papara standından kendisi için özel olarak hazırlanan kartı aldı. Bu anlar, futbolseverler arasında unutulmaz anılar biriktirdi.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzon Futbol Festivali'ne (Fan Fest) katıldı. Futbolcu, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzon Futbol Festivali'ne (Fan Fest) katıldı. Futbolcu, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.