Trabzonspor'un radarına Yunanistan pazarından isimler girdi

Trabzonspor, şampiyonluğun eşiğindeki heyecanını transfer piyasasına da yansıtarak, sezon sonunu beklemeden bazı futbolcularla masaya oturmayı ve anlaşmaları noktalamayı planlıyor. Kulüpte, bu hedef doğrultusunda önemli gelişmeler meydana geliyor...

İki yıl öncesinden beri Abdullah Avcı’nın transfer listesinde yer alan Borna Barisic’e olan ilgisini artıran Trabzonspor, sezon sonu itibarıyla Glasgow Rangers’la olan kontratı sona erecek 31 yaşındaki defans oyuncusu için menajeri ile görüşme sürecini başlatmış bulunmakta.





Karadeniz’in gururu olan takım, Yunan futbol piyasasını dikkatle izliyor. Olympiakos’un yıldız oyuncusu Konstantinos Fourtinis ve daha önceden de transfer listesine girmiş olan Masouras, Trabzonspor’un göz hapsinde. Orta sahanın yaratıcı gücü Fourtinis, bu sezon sahaya çıktığı 38 maçta kaydettiği 10 gol ve 16 asistle olağanüstü bir performans sergiliyor.