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Trabzonspor'un radarına Yunanistan pazarından isimler girdi

Trabzonspor, Glasgow Rangers takımının yetenekli sol bek oyuncusu Borna Barisic ile ilgili görüşmelerini erkenden başlatmış durumda. Ayrıca, Yunanistan futbol piyasasından da bazı dikkat çekici isimler Trabzonspor’un ilgi alanına girmiş bulunuyor. Bu oyuncular, taraftarların büyük bir merakla beklediği yıldızlar arasında yer alıyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 13:50
Trabzonspor'un radarına Yunanistan pazarından isimler girdi

Trabzonspor, şampiyonluğun eşiğindeki heyecanını transfer piyasasına da yansıtarak, sezon sonunu beklemeden bazı futbolcularla masaya oturmayı ve anlaşmaları noktalamayı planlıyor. Kulüpte, bu hedef doğrultusunda önemli gelişmeler meydana geliyor...

İki yıl öncesinden beri Abdullah Avcı’nın transfer listesinde yer alan Borna Barisic’e olan ilgisini artıran Trabzonspor, sezon sonu itibarıyla Glasgow Rangers’la olan kontratı sona erecek 31 yaşındaki defans oyuncusu için menajeri ile görüşme sürecini başlatmış bulunmakta.

Borna Barisic

Karadeniz’in gururu olan takım, Yunan futbol piyasasını dikkatle izliyor. Olympiakos’un yıldız oyuncusu Konstantinos Fourtinis ve daha önceden de transfer listesine girmiş olan Masouras, Trabzonspor’un göz hapsinde. Orta sahanın yaratıcı gücü Fourtinis, bu sezon sahaya çıktığı 38 maçta kaydettiği 10 gol ve 16 asistle olağanüstü bir performans sergiliyor.

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