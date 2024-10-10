Trabzonspor'un RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıkları Devam Ediyor

Trabzonspor'un RAMS Başakşehir Maçına Hazırlıkları
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşması için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Antrenman Detayları
Teknik direktör Şenol Güneş liderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı.
Günün antrenmanı, rondo çalışmasıyla devam ederken, son bölümde anaerobik çalışma yapılarak tamamlandı.
Gelecek Antrenman
Bordo-mavili ekip, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Ozan Tufan (sağda) da yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Ozan Tufan (sağda) da yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Ozan Tufan (sağda) da yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Ozan Tufan (sağda) da yer aldı.