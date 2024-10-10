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Trabzonspor'un RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıkları Devam Ediyor

Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalar hızlandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 21:23
Trabzonspor'un RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıkları Devam Ediyor

Trabzonspor'un RAMS Başakşehir Maçına Hazırlıkları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşması için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Şenol Güneş liderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı.

Günün antrenmanı, rondo çalışmasıyla devam ederken, son bölümde anaerobik çalışma yapılarak tamamlandı.

Gelecek Antrenman

Bordo-mavili ekip, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Ozan Tufan (sağda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Ozan Tufan (sağda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Ozan Tufan (sağda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Ozan Tufan (sağda) da yer aldı.

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