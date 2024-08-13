Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor'un Rapid Wien Maçı İçin Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor, Rapid Wien'le oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:23
Trabzonspor'un Rapid Wien Maçı İçin Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor - Rapid Wien Maç Programı Açıklandı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesi yapılacak olan antrenman ve basın toplantısı programı da duyuruldu.

Antrenman Programı

Bordo-mavili ekip, yarın Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da ilk 15 dakikası basına kapalı olan bir antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Okay Yokuşlu, TSİ 18.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Rapid Wien'in Hazırlıkları

Ev sahibi Rapid Wien ise aynı gün TSİ 15.30'da kulüp tesislerinde kendi antrenmanını yapacak ve bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Ayrıca, antrenman öncesinde, TSİ 13.30'da Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

İLGİLİ HABERLER

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

O Marketten beklenen okul hamlesi geldi! 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

O Marketten beklenen okul hamlesi geldi! 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı