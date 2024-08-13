Trabzonspor'un Rapid Wien Maçı İçin Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor - Rapid Wien Maç Programı Açıklandı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesi yapılacak olan antrenman ve basın toplantısı programı da duyuruldu.

Antrenman Programı

Bordo-mavili ekip, yarın Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da ilk 15 dakikası basına kapalı olan bir antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Okay Yokuşlu, TSİ 18.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Rapid Wien'in Hazırlıkları

Ev sahibi Rapid Wien ise aynı gün TSİ 15.30'da kulüp tesislerinde kendi antrenmanını yapacak ve bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Ayrıca, antrenman öncesinde, TSİ 13.30'da Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.