Trabzonspor'un Sağlam Savunması: 20 Maçta 9 Kez Kalesini Gole Kapadı

Trabzonspor'un Savunma Başarısı

Trendyol Süper Lig'de 22. haftada Bellona Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon toplam oynadığı 20 karşılaşmanın 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Karadeniz ekibi, bu başarıyla rakiplerine kolay kolay gol şansı vermediği için dikkatleri üzerine çekti.

Kale Güvencesi: Uğurcan Çakır

Takım kaptanı Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla Trabzonspor'un kalesinde güven veriyor. Geride kalan 20 karşılaşmada 24 gol yiyen bordo-mavililer, ortalama maç başına 1.2 gol kalesinde görmüş oldu.

Gol Yemediği Maçlar ve Puan Durumu

Trabzonspor, gol yemediği 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik alarak toplamda 19 puan topladı. Bu 9 maçta elde edilen puanlar, eski takviyeleriyle ligdeki toplam 26 puanın büyük bir kısmını oluşturuyor. Aynı zamanda ligde oynanan son 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan bordo-mavililer, bu konuda büyük bir başarı sağladı.

Öne Çıkan Karşılaşmalar

Trabzonspor, Net Global Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan da 0-0'lık beraberlikle ayrılırken, sahasında RAMS Başakşehir ve Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u ise 5-0 ve 4-0 mağlup etti.

Bu sezon performansını sürdüren Trabzonspor, savunma başarısıyla dikkat çekiyor ve gelecek maçlarında bu seriyi devam ettirmek istiyor.