Trabzonspor'un Üç Büyük Rakiplerine Karşı Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

Trabzonspor, Eski Başarısının Uzağında

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyon olan Trabzonspor, rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında geçtiğimiz sezon elde ettiği başarıyı bir türlü tekrarlayamıyor. 30. haftada Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 yenilen bordo-mavililer, bu yıl üç büyük rakibine karşı oynadığı karşılaşmalarda arzu ettiği sonuçları alamadı.

Geçmişe Göre Zayıf Performans

2021-2022 sezonunda bu takımlara karşı oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda ise yalnızca 1 puan toplayarak büyük bir başarısızlık yaşadı. Ligde şampiyon olduğu sezon, bu rakiplere 6 maçta 12 puan çıkaran Karadeniz ekibi, bu yıl 5 maçta sadece 1 puan elde edebildi.

En Kötü Dönem

2021-2022 sezonundan sonra büyük maçlarda en kötü dönemini geçiren Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 6 puan toplayabilmiş, bir önceki sezon da 6 puan elde etmişti. Bu sezon, 5 maçta yalnızca 1 puanla en az puanını topladı.

Son 8 Maçta Kazanamama Sendromu

Trabzonspor, son 8 büyük karşılaşmasında yalnızca 1 berberlik alırken, bu süreçte 7 mağlubiyet yaşadı. Geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Galatasaray'a 5-1, Beşiktaş'a deplasmanda 2-0, evinde tekrar Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetti. Bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı, ardından uzatma dakikalarında farkı açan Fenerbahçe'ye 3-2, Galatasaray'a 4-3 ve yine Fenerbahçe'ye 4-1 skorlarıyla mağlup oldu.

520 Gündür Galip Gelemiyor

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısındaki ilk maçına çıkan Trabzonspor, galibiyet özlemini sürdürüyor. Fatih Tekke antrenörlüğünde ilk dış saha maçında İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, deplasmandaki ikinci maçında Fenerbahçe'ye karşı 4-1 yenilmeyi engelleyemedi. Trabzonspor, üç büyük ekibi karşısındaki son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek elde etti ve bu tarihten bu yana 520 gündür galip gelemiyor.