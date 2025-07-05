Trabzonspor'un Yeni Sezon Hazırlıkları Çift Antrenmanla Devam Ediyor

Trabzonspor, Yeni Sezon İçin Hazırlıklarını Arttırıyor

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer, antrenmanlarını çift antrenman formatında sürdürerek yeni sezona dair umut verici bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Fatih Tekke Yönetiminde Antrenmanlar Yoğunlaşıyor

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen sabah antrenmanında, oyuncuların kuvvet çalışmalarına odaklandığı gözlemlendi. Bu ilk seans, takımın dayanıklılığını arttırmayı amaçlıyor.

Günün ikinci antrenmanı ise dinamik ısınmanın ardından rondo ve dayanıklılık çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın son aşamasında oyuncular, sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirerek günün yorgunluğunu attı.

Bir Günlük İzin Sonrasında Devam

Bordo-mavililer, yarın bir günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Trabzonspor, tüm enerjisini ve motivasyonunu sezon öncesi idmanlara aktararak, 2025-2026 sezonuna en iyi şekilde girmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.