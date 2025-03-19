Trabzonspor'un Yıldızı Anthony Nwakaeme Sakatlıklarla Mücadele Ediyor

Anthony Nwakaeme'nin Sakalıklardan Etkilenmesi

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, sezon başında geri dönmesine rağmen sakatlıklarla boğuşuyor. Bordo-mavililerdeki ilk döneminde 145 maçta 47 gol atan Nwakaeme, şu anki performansı ile taraftarlarını endişelendiriyor.

İlk Döneminden Tersine Sakatlık Sorunları

35 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'daki ilk dört sezonunda gösterdiği üstün performansla dikkat çekmişti. Ancak, ikinci döneminde 4 ayrı sakatlık yaşaması, bu istikrarı bozmuş durumda. Ligde 28 haftalık süreçte sadece 14 maçta 991 dakika sahada kalabilen Nwakaeme, bu sakatlıklarla zor bir dönem geçiriyor.

Sakatlık Geçmişi

Nwakaeme, ilk sakatlığını 21 Ağustos'ta antrenmanda yaşadı; sol alt adalesinde yaralanma tespit edildi. Bu durum, onu St. Gallen ile Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarından mahrum bıraktı.

19 Eylül'de geri dönen Nwakaeme, daha sonra 4 Ekim'de bir kez daha sakatlandı. Bu kez sol üst ön adalesinde kas yaralanması yaşayan futbolcu, 5 Ekim'deki Atakaş Hatayspor maçında kadroda yer almadı.

26 Ekim'de Göztepe karşılaşmasında forma giyen Nwakaeme, 3 Kasım'daki Fenerbahçe mücadelesinde de 89 dakika sahada kaldı. Ancak sakatlığı devam etti ve 6 Aralık'ta Kasımpaşa maçıyla sahalara dönebildi.

En son, ligin 23. haftasında Eyüpspor maçının ardından sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edildi. Nwakaeme, son 5 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyemedi.

Sezon Performansı

Nwakaeme, bu sezon 14 lig maçında 1 gol ve 3 asist kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol attı. 2018-2019 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, ilk sezonunda 31 maçta 11 gol ile göz doldurdu. Ardından iki sezon Suudi Arabistan'da geçiren futbolcu, sezon başında tekrar Trabzonspor'a döndü.

Trabzonspor, Nwakaeme ile sezon başında iki yıllık bir sözleşme imzalarken, oyuncuya her sezon için 1 milyon 575 bin avro garanti ücretin yanı sıra 500 bin avro imza ücreti ödeneceği belirtilmişti.