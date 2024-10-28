Trabzonspor ve ASKF Arasında İş Birliği Protokolü

Trabzonspor ve ASKF Arasında Protokol İmzalandı

Trabzonspor Kulübü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şubesi ile iş birliği protokolü gerçekleştirdi. Protokol, amatör takımlar ve Trabzonspor arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacı taşıyor.

Projenin Amacı ve Hedefleri

Trabzonspor Özkan Sümer Akademisi Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, Gençlik Geliştirme Akademi Direktörü İlker Erdem ve eğitim sorumlusu Nedim Karadeniz'in ASKF Trabzon Şubesi’nden yaptığı ziyarette, amatör takımların Trabzonspor için kritik bir kaynak olduğunun altını çizdi. Şahinkaya, bu potansiyeli daha iyi değerlendirmek için yeni bir projeye başladıklarını belirtti.

Bağların Güçlendirilmesi

Şahinkaya, amatör takımlarla iletişimin artırılması ve beklenen desteklerin sağlanmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti. "Bu proje ile hem kulübümüz hem de bölgemizdeki futbolun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Amatör takımlarımızın beklentilerini karşılamak ise en önemli önceliklerimizden," dedi.

Çalıştaylar ve Destek Programları

Amatör futbol kulüplerinin ortak sorunlarını anlamak ve bu sorunlara çözüm bulmak için düzenli temaslar gerçekleştireceklerini ifade eden Şahinkaya, ASKF ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğiyle toplantılar düzenleyeceklerini aktardı. Ayrıca, şehrin farklı bölgelerinde çalıştaylar yaparak çocuk futbolu ve genç oyuncu gelişimi için teknik eğitimler sunacaklarının altını çizdi.

Gençlerin Gelişimine Katkı

ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt, Trabzonspor altyapısının amatör takımlarla benzer düşünce ve oyun sistemi oluşturmasının önemini vurguladı. Bu iş birliğinin genç sporcuların yetişmesinde önemli bir adım olacağını ifade etti.